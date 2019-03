Rukwinden veroorzaken pak schade in dierenpark Pairi Daiza

De storm heeft zondag ook in Pairi Daiza heel wat schade veroorzaakt. Er raakten geen dieren gewond, maar een deel van het park in Brugelette werd wel vernield.

“We hebben met pijn in het hart het verlies van een van de juwelen van The Kingdom of Ganesha moeten vaststellen”, meldt Paira Daiza op Facebook. “Onze Tana Toraja-rijstzolder heeft namelijk de geest gegeven. Deze rijstzolder was in Pairi Daiza beland na een reis van onze stichter Eric Domb op het Indonesische eiland Sulawesi. De authentieke stukken werden volgens de traditionele Toraja-methodes (een etnische groep uit Indonesië, nvdr.) opgebouwd tot een eerbetoon aan Devi Sri, de Balinese rijstgodin.”

Het dierenpark weet nog niet wat ze met de vernielde rijstzolder gaan doen. “We bepalen hoe groot de schade precies is en denken na. De stukken die niet volledig onbruikbaar zijn, worden voorlopig op een veilige plaats bewaard. Of we de rijstzolder in ere herstellen of iets anders bouwen op dezelfde plaats, laten we jullie nog weten.”

Foto: Pairi Daiza

Foto: Pairi Daiza