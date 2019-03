Bart De Wever vergelijkt zichzelf met Darth Vader: “Ik ben groot en de rest is klein”

Bart De Wever noemt zichzelf de Darth Vader van de Belgische politiek. “Iemand moet de bad guy zijn”, zegt De Wever in het VTM-programma ‘Alloo bij Bart De Wever’. “Ik ben groot en de rest is klein.”

Luk Alloo heeft de Antwerpse burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever maandenlang gevolgd voor zijn programma, dat dinsdagavond uitgezonden wordt. Hij volgt De Wever naar allerlei officiële ontmoetingen, maar neemt hem ook mee naar plaatsen die belangrijk waren in zijn jeugd.

Een opmerkelijke passage is die waarin De Wever zijn liefde voor Star Wars-slechterik Darth Vader betuigt. “Ik ben geen Calimero”, aldus De Wever. “Die was klein en de rest was groot. Maar ik ben groot en de rest is klein. Ik ben eerder de Darth Vader van de Belgische politiek. Iemand moet de bad guy zijn. En iemand vanop afstand de keel kunnen dichtknijpen, dat is een droom”, zegt de N-VA-voorzitter lachend.

Bij een volgende ontmoeting verrast Alloo De Wever met een masker en een lichtsabel uit die film. “Ik voel me nu wat belachelijk. Maar Darth Vader is eigenlijk een misbegrepen figuur in de filmsaga. Uiteindelijk komt alles goed met hem en belandt hij aan de goede kant”, aldus de burgemeester.

‘Alloo bij Bart De Wever’, dinsdagavond om 21.40 uur op VTM