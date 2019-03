Overboord geslagen zeiler weet urenlang te overleven dankzij trucje met de opgeblazen jeans

Op zeiltrip met zijn broer, van Nieuw-Zeeland naar Brazilië, werd de 30-jarige Duitser Arne Murke plots overboord geslagen. Zijn broer probeerde hem nog een reddingslijn toe te werpen, maar Arne kon er niet bij. Uren later konden de hulpdiensten hem dan toch uit het water halen. Hij had al die tijd kunnen overleven dankzij een trucje van de Navy Seals. Dat van de opgeblazen jeans.

Het voorval gebeurde op 6 maart, zo’n 30 kilometer voor de kust van het Nieuw-Zeelandse Tolaga Bay. Arne Murke werd overboord geslagen door de zeilmast op zijn twaalf meter lange jacht. Zijn broer wierp nog een reddingslijn, maar Arne kon er niet meer bij. Door het ruwe water ging hij al snel uit het zicht van de boot.

Het zou 3,5 uur duren voordat Arne opnieuw door een reddingsboot aan boord kon worden gehesen. Hij had weten te overleven dankzij een trucje van de Navy Seals (speciale legereenheid in de VS) dat hij ooit eens op tv had gezien. Hij wist van zijn jeansbroek een “drijfapparaat” te maken. “Zonder de jeans was ik hier niet meer geweest”, aldus Arne. “Ik nam eens diep adem, deed mijn jeans uit, legde een paar knopen aan de uiteinden en blies de jeans op. Een geïmproviseerde reddingsvest.”