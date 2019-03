Al 12 keer veroordeeld én levenslang rijverbod, nu 2,5 jaar cel voor nieuwe feiten

Roeselare / Moorslede - Twaalf keer al werd Gery M. veroordeeld voor het rijden met een vervallen rijbewijs. Al in 1990 kreeg de 61-jarige Dadizelenaar een levenslang rijverbod. In 2017 moest hij voor gelijkaardige feiten een straf van 2 maanden met een enkelband uitzitten. “Ik heb fouten gemaakt door halsstarrig te blijven rijden. Ondanks mijn passie voor auto’s neem ik nu vrede met het feit dat ik nooit meer mag rijden. Ik zal lekker thuis blijven”, klonk het twee jaar geleden.

Toch kan hij het niet laten. In Roeselare werd hij weer tegengehouden toen hij een wagen bestuurde. Een wagen die bovendien niet verzekerd noch gekeurd was. “Ik had écht geen keuze. Het was overmacht”, suste de beklaagde. “Ik werd uit huis gezet en al mijn spullen stonden op straat. Als ik die niet ergens stockeerde zouden ze worden vernietigd.”

Een flauw excuus, vond politierechter Philip Hoste. “Je bent aan het liegen dat je bijna in brand schiet”, ontstak hij in een tirade. “Hardleers noemen ze dat. Je bent misschien hardhorig, maar je wil het ook gewoon niet horen. Ik heb dat zelden gezien. Je veegt aan alles uw voeten en bent een hopeloos geval.”

De rechter was dan ook allesbehalve mild. Alles samen kreeg de man een boete van 16.000 euro en een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Daarbovenop kreeg hij nog maar eens een levenslang rijverbod.