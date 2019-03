Roemeense nepagenten riskeren tot zes jaar cel voor diefstallen

Brugge - Vier Roemenen hebben zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een reeks sluwe diefstallen. De beklaagden gaven zich uit voor politieagenten, waardoor ze nietsvermoedende toeristen konden bestelen. Het openbaar ministerie vorderde voor de kopstukken zes jaar effectieve gevangenisstraf.

In totaal komen de Roemenen in aanmerking voor negentien diefstallen en twee pogingen tot diefstal. Vijf keer haalden ze ook geld af met een gestolen bankkaart van één van hun slachtoffers. De bende sloeg afgelopen zomer vooral toe in Brugge, maar ook in Gent en andere Vlaamse steden. De meeste slachtoffers waren afkomstig uit Aziatische landen, zoals Japan en Thailand. Dankzij de camera’s met nummerplaatherkenning werden de drie hoofdbeklaagden op 6 september ingerekend toen ze Brugge opnieuw binnenreden.

Eén van de beklaagden gebruikte telkens een smoesje om een groepje toeristen te benaderen. Hij maakte hen bijvoorbeeld wijs dat hij Italiaan was en vroeg om een som geld te wisselen. Even later verschenen dan zijn twee kompanen op het toneel. Ze stelden zich met een nagemaakte badge voor als politieagenten in burger en legden uit dat de toeristen het slachtoffer geworden waren van een Italiaanse oplichter. Het zogezegd valse geld namen de nepagenten dan in beslag. Ook een vermeend onderzoek naar drugsfeiten werd meermaals als list gebruikt om in de portefeuille van de toeristen te kunnen snuisteren.

De Roemenen bekenden hun betrokkenheid bij de meeste diefstallen, maar ontkenden de twee feiten waarbij een portefeuille met geweld uit de handen van de slachtoffers getrokken werd. De verdediging vroeg om een mildere straf op te leggen.

De rechter doet uitspraak op 29 april.