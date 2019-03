Rechter is mild voor Maasmechelaar die vriendin meermaals in elkaar sloeg

Maasmechelen - Een Maasmechelaar die zijn voormalige vriendin meermaals in elkaar sloeg, heeft van de Tongerse strafrechter hiervoor een straf met opschorting gekregen. Het Openbaar Ministerie vroeg voor de gewelddaden tijdens de drie jaar durende relatie vorige maand nog een gevangenisstraf van vier jaar of een werkstraf van 200 uur. Aan zijn ex-vriendin moet hij wel een schadevergoeding van 12.300 euro betalen.

Het koppel had drie jaar lang een relatie die gekenmerkt werd door jaloezie, beschuldigingen en geweld. De Maasmechelaar moest zich voor de rechter komen verantwoorden voor drie gevallen van geweld. Zo moest de vrouw in 2012 tijdens een reis naar Thailand ook een bezoek brengen aan het ziekenhuis van Chiang Mai nadat haar vriend haar enkele slagen verkocht en een brandende sigaret op haar wang uitkneep omdat twee jonge mannen haar het hof probeerden te maken.

Een jaar later ging het koppel samen naar een concert en hadden ze de auto in de buurt van een café geparkeerd. Omdat ze beiden gedronken hadden, bracht een kennis hen naar huis. De Maasmechelaar ontdekte dat hij zijn sleutels vergeten was en de vrouw klom toen via het badkamerraam het appartement binnen om zo de deur te openen. Daarna sliepen ze hun roes uit. Toen de man ‘s morgens merkte dat de vrouw naast hem lag werd hij opnieuw boos. Na een discussie reed hij met zijn auto naar de auto van zijn vriendin en sloeg daar de beide spiegels kapot met een baseballknuppel.

Daarna verbraken de twee hun relatie en probeerden ze elkaar te vermijden. Dat lukte goed tot aan de jaarwisseling van 2014. In een café liepen ze elkaar terug tegen het lijf en het klikte zo goed dat ze elkaar hartstochtelijk begonnen te zoenen. Nadat de cafébaas hen gevraagd had om te vertrekken, reden de twee naast het kanaal van Maasmechelen toen ze opnieuw ruzie kregen. De vrouw zou toen aan het stuur en de handrem getrokken hebben. Ook beet ze in de neus van haar vriend. Die duwde haar hardhandig tegen het passagiersraampje. Wat er daarna gebeurde, herinnerde de vrouw zich niet meer. Wel is zeker dat ze de volgende ochtend wakker werd in het bed van de Maasmechelaar met een gezwollen neus en bloeduitstortingen in haar gezicht, op haar schouders en armen. In de auto werden toen haren tegen een venster gevonden en bloedsporen op het stuur en de zetel.