MIVB past dienstregeling van trams en bussen aan om frequentie te verbeteren

Brussel - De Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB heeft vandaag nieuwe dienstregelingen ingevoerd om de frequentie op haar net te verbeteren. De wijzigingen zullen plaatsvinden op zeven tramlijnen (lijnen 3, 4, 39, 44, 55, 81 en 92), en op zeventien buslijnen (lijnen 20, 29, 34, 38, 47, 48, 49, 50, 54, 59, 60, 61, 63, 71, 78, 89 en 95).

De nieuwe frequenties moeten beter beantwoorden aan de noden van de reizigers. Zij zullen op verschillende tijdstippen zoals aan het begin of op het einde van de dag of tijdens het weekend genieten van verbeterde en verhoogde frequenties.

De tramlijnen 3 en 4 krijgen bijvoorbeeld op weekdagen vanaf de avondspits of op zaterdag in de avond en op zondag in de ochtend bijkomende ritten. Tram 81 krijgt ook op weekdagen bijkomende ritten vanaf de avondspits. De frequentie van de tramlijnen 39, 44, 55 en 82 worden verhoogd op bepaalde dagen.

De buslijnen 20, 29, 47, 59, 60, 61 en 63 zullen op zaterdag bijkomende ritten of vertrekken krijgen in de avond. Op de buslijnen 54, 71, 78, 89 en 95 wordt de frequentie verhoogd op bepaalde tijdstippen tijdens de week of het weekend. De buslijnen 38 en 50 krijgen dan weer bijkomende ritten in de ochtend.

De volledige informatie van de nieuwe dienstregelingen en van alle wijzigingen in de frequenties op de tram- en buslijnen zijn ook terug te vinden op de website van de MIVB.