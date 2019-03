Advocaat blijft gesjoemel met formulieren tolk ontkennen: “Ik heb mij nooit verrijkt, maar gewerkt als een beest””

Assenede - “Ik heb mij nooit verrijkt, maar gewerkt als een beest.” Advocaat Stany B. (41) uit Assenede blijft volhouden dat hij nooit de bedoeling had met valse formulieren de Belgische Staat op te lichten voor honderdduizenden euro's.

“Ik ben geen crimineel, ik ben niet slecht”, bezwoer advocaat Stany B. het hof van beroep. “Ik heb die documenten gewoon dom ingevuld.”

Nochtans had de advocaat -die nu een verbod heeft opgelegd gekregen om in het gerechtsgebouw te komen- honderden formulieren gewoon blind ondertekend. Op die formulieren staan de geleverde prestaties van een tolk ondertekend door een advocaat. Op basis van die formulieren wordt de tolk dan vergoed. Maar zo bleek de tolk ook lange uren te hebben gewerkt op 1 januari, op zondag wanneer het OCMW van Assenede al dicht was, terwijl de tolk op huwelijksreis was of terwijl de advocaat en de tolk zelfs samen op reis waren. Op die manier werd de Belgische Staat voor honderdduizenden euro's opgelicht. In 2010 en 2011 werd Stany B. al eens op de vingers getikt, maar de fraude bleef doorgaan.

Vertrouwen

“Mijn vertrouwen in hem was veel te groot. Ik heb mij nooit verrijkt, maar gewerkt als een beest. Ik kreeg veel cliënten uit Tsjetsjenië en door de jaren is het vertrouwen gegroeid. Maar ik heb nooit slechte bedoelingen gehad”, was Stany B. stellig. Maar dat was niet naar de zin van het openbaar ministerie. “Instellingen als het gerecht kunnen toch maar werken als net die mensen, zoals advocaten en tolken, eerlijk zijn?” vroeg de procureur-generaal zich af.

Stany B. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden en een boete van 6.000 euro. In beroep vraagt hij opschorting van straf om zijn blanco strafblad te kunnen behouden. “Hij is naïef en nalatig geweest, maar hij wist niet dat er valse en verkeerde zaken werden ingevuld”, pleitte zijn advocaat.

De tolk kreeg 40 maanden effectief en een boete van 18.000 euro, er werd ook 70.000 euro aan onrechtmatig verkregen inkomsten verbeurd verklaard. Hij vraagt een werkstraf. “Ik heb er heel veel spijt van en vraag u nog een kans.” Uitspraak op 9 april.