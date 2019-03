Lummen -

Al weken lang klagen buurtbewoners van de Genenbosstraat in Lummen over een groeiende afvalberg in de tuin van een woning. Het afval zorgt voor geurhinder en trekt bovendien ongedierte aan. Luc Wouters, de burgemeester van Lummen, heeft er genoeg van en kondigt een bevel af tot opruiming.