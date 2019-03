Leuven / Genk - Het Nieuwstedelijk staakt vrijdag. Het vooraanstaande Leuvens-Limburgse theatergezelschap sluit zich aan bij het protest voor een beter klimaat. Drie voorstellingen worden geannuleerd.

Eén daarvan is First Contact met Stijn Meuris in C-Mine in Genk. Met deze actie hopen de acteurs en regisseurs de stem te versterken van de klimaatstrijd en een inspirerend voorbeeld te zijn voor andere organisaties in de cultuursector.