Tessenderlo - Je gelooft het of gelooft het niet, maar het kleinste museum ter wereld ligt in... Limburgse Tessenderlo. Het Lomak is het Loois Museum voor Actuele Kunst, dat van start ging in 2013.

Sinds eind februari is er de 18de expositie te bezichtigen. Het gaat om een werk van het kunstenaarsduo Gijs-Van Vaerenbergh, bekend ook van het doorkijkkerkje in Borgloon en het Labyrint op C-Mine in Genk. Al moet je wel goed kijken, om iets te zien, want klein is ook ècht klein.