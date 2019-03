Met een app, op cursus of tijdens het filmkijken: een nieuwe taal leren, hoe doe je dat het best?

Steeds minder Vlamingen kiezen ervoor om een vreemde taal te leren. Dat blijkt uit cijfers van de centra voor volwassenenonderwijs. “Een kalenderjaar lang wekelijks naar de les gaan, is te lastig of tijdrovend”, klinkt het. Maar kan het ook anders? Moet je een intensieve cursus volgen of loont het om te investeren in een goede app?