Nieuwe beelden doorprikken ophef: “Niet Venezolaanse regeringstroepen, maar betogers staken hulpgoederen in brand”

Het verhaal leek de mythevorming rond het ‘hardvochtige’ Maduro-regime te bevestigen: Venezolaanse militairen hadden op 23 februari op bevel van dictator Nicolas Maduro de vrachtwagens met humanitaire hulp vanuit Colombia in brand gestoken, terwijl het Venezolaanse volk nochtans uitgeput was door ziekte en honger.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence schreef dat “de tiran in Caracas aan het dansen” was, terwijl zijn beulen “het voedsel en de medicijnen in brand staken”. Ook de oppositie in Venezuela gebruikte de beelden van de brandende vrachtwagens om de onmenselijkheid van het regime in Venezuela aan te klagen.

Nieuwe beelden

Maar de New York Times heeft nu bewijzen in handen dat het niet het Venezolaanse leger, maar betogende aanhangers van oppositieboegbeeld Juan Guaido waren die de vrachtwagens in brand staken met een slecht gemikte molotovcocktail. De krant kreeg tot nog toe niet gepubliceerde beelden van de incidenten aan de grens met Colombia in handen waarop een andere toedracht dan de tot nu toe bekende te zien is. Het blijkt dat een molotovcocktail van een anti-Madurabetoger de brand veroorzaakte.

Op de beelden is te zien hoe de molotovcocktail in de richting van de politie wordt gegooid die zich op de brug heeft opgesteld die Colombia en Venezuela verbindt. Maar plots vliegt de vod die uit de fles steekt weg uit het projectiel en komt op een vrachtwagen terecht. Dertig seconden later staat de truck in lichterlaaie. Dezelfde molotovcocktailgooier heeft 20 minuten eerder, en dat is op een andere video te zien, een fles naar een andere truck gegooid, maar toen vloog die niet in brand.

Medicijnen?

De New York Times achterhaalde ook dat de claim dat het hulpkonvooi medicijnen bij had nergens is bevestigd, noch door video’s noch door interviews. Het United States Agency for International Development, dat het leeuwendeel van de hulp toeleverde, heeft geen medicijnen aangegeven op de lijst van hulpgoederen.

Een kaderlid van de oppositie die op de brug stond zei aan de New York Times dat hij wel gezichtsmaskers en medische handschoenen had opgemerkt in de verbrande resten van het konvooi, maar geen medicijnen in de zin van pillen of tabletten. Op video’s is voorts te zien dat er dozen bij waren met hygiënisch materiaal zoals zeep en tandpasta.

Toch circuleert nog steeds de bewering dat Maduro medicijnen in brand heeft gestoken, aldus de New York Times. Zo publiceerde John R. Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van president Trump, op 2 maart nog een tweet waarin hij zegt dat “Maduro voedsel en medicijnen in brand liet steken”.

Gecontacteerd door de New York Times in verband met deze beschuldigingen, kwam er een meer voorzichtig statement uit Amerikaanse regeringskringen: “Ooggetuigen zeggen dat het vuur ontstond toen de troepen van Maduro op gewelddadige wijze het binnenkomen in Venezuela van humanitaire hulp blokkeerden.” Er wordt in het nieuwe statement niet langer gesuggereerd dat Maduro’s troepen de hulpgoederen op de vrachtwagens in brand hadden gestoken.