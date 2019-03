Skiliften Tomorrowland Winter stilgelegd na slecht weer: honderden festivalgangers van berg gehaald

Honderden festivalgangers van Tomorrowland Winter zaten maandag vast in een berghut omwille van het slechte weer. “De skiliften werden uit voorzorgsmaatregelen gesloten waardoor de feestvierders zonder ski’s niet meer naar beneden konden”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen.

Door de zware sneeuwval en felle wind werd omstreeks 13 uur besloten om de skiliften in Alpe d’Huez te sluiten. De festivalgangers van Tomorrowland Winter, de wintereditie van het dancefestival, kregen daarop een melding op hun gsm. “De ervaren skiërs werden aangemaand rustig naar beneden te skiën”, aldus woordvoerster Debby Wilmsen. “Maar wie zonder ski’s naar boven was gegaan om te feesten in een van de berghutten, kon niet meer op eigen houtje naar beneden. Daarom zijn we ze in groepen van ongeveer 20 personen gaan ophalen met snowcats.” Het ging in totaal om zo’n 300 bezoekers, medewerkers en artiesten.

25.000 bezoekers

“Het skidomein geeft ons advies en wij vertrouwen op hun expertise”, aldus Wilmsen. “Dinsdag wordt er prachtig weer voorspeld, maar we houden de situatie nauwlettend in de gaten.” Het eigenlijke festival vindt plaats in het dorp van het skioord en biedt voldoende overdekte locaties voor het geval het bij momenten buiten te koud of te guur zou worden.

In totaal verwacht het dancefestival zo’n 25.000 bezoekers voor deze wintereditie. Op de affiche staan onder meer Paul Kalkbrenner, Armin van Buuren, Netsky, Martin Garrix, Lost Frequencies en Martin Solveig. Het festival eindigt vrijdag.