Bart De Wever bezoekt Antwerps vondelingetje ‘Arthur’

Antwerpen - Burgemeester Bart De Wever is maandagmiddag op babybezoek geweest bij de kleine jongen die vorige week in centrum Antwerpen te vondeling gelegd. Als voorzitter van het bijzonder comité voor sociale diensten, is De Wever ook de voogd van de vondeling. Het kindje kreeg de naam ‘Arthur’.

De burgemeester kan zich in de naam perfect vinden. Hij bezocht Arthur vanmiddag met zijn echtgenote Veerle, en bracht voor kleine Arthur een olifant en een leeuw mee. “Het baby’tje was zeer rustig en onverstoorbaar aan een middagdutje bezig. De volgende dagen zal Arthur in observatie blijven in een gespecialiseerd zorgcentrum,” vertelt kersvers voogd Bart De Wever. “Hij is in de bijzonder goede handen van een toegewijd zorgteam. Ik wil ook iedereen hartelijk bedanken die zich de voorbije week om Arthur ontfermd heeft. Arthur verdient een warme omgeving en wordt met de beste zorgen omringd.”

Arthur stelt het naar omstandigheden dus goed. Het jongetje weegt 3,475 kilogram en mocht vandaag het ziekenhuis verlaten.

Het onderzoek naar de omstandigheden loopt nog.

