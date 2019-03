De Concessiewijk in De Haan kampt al verschillende maanden met een inbrakenplaag. Sinds augustus werd daar al 54 keer ingebroken of geprobeerd om in te breken. “De daders spenderen er telkens de nacht en eten de voorraad op”, aldus de politie.

30 effectieve inbraken en 24 inbraakpogingen sinds augustus vorig jaar. In de Concessiewijk in De Haan is er al even sprake van een inbrakenplaag. De meeste villa’s in de chique wijk - in de schaduw ...