Politie op zoek naar dief die doodleuk tegen rek vol conserven plast in buurtwinkel

De plassende dief sloeg toe in de Carrefour Express in de Zuidzandstraat. Foto: mvn

Brugge - Een dief die in een Brugse supermarkt plots naar het toilet moest, deed niet bepaald veel moeite. De man plaste doodleuk in de winkelrekken en duwde de winkelbediende weg toen ze hem daarop aansprak.

Het personeel van Carrefour Express, een kleine supermarkt in het Brugse stadscentrum, is wel het een en ander gewoon. Maar wat vrijdagmiddag gebeurde, had nog niemand meegemaakt. Een prille dertiger werd er betrapt terwijl hij tegen het rek met de conservenblikken stond te urineren. Toen de man erop attent gemaakt werd dat zoiets niet hoorde, reageerde hij behoorlijk laconiek.

Zwarte lijst

“Ik moest gewoon plassen.” Dat antwoord kreeg een winkelbediende van de Carrefour Express in de Zuidzandstraat in Brugge toen ze een klant aansprak terwijl die doodleuk in de rekken aan het plassen was. Uit de camerabeelden - die ze nadien bekeken - bleek bovendien dat de man eerder al enkele blikken bier had gestolen. De plassende winkeldief wordt door de Brugse politie opgespoord.

De dief is bekend bij de winkel en staat zelfs op de zwarte lijst, maar omdat het die middag behoorlijk druk was, slaagde hij er toch in om ongemerkt binnen te glippen. Op de camerabeelden was te zien dat de man eerst een tiental blikjes bier uit de koelkast vooraan in zijn rugzak stak. Hij maakte aanstalten om de winkel te verlaten, maar liep dan toch wat verder naar achter. Daar ging hij voor een rek staan en begon te plassen op de producten. De winkelbediende die hem betrapte, probeerde hem nog tegen te houden. Daarop gaf de man haar een duw en wandelde rustig naar buiten. De politie werd gealarmeerd, maar ondertussen was de vogel gaan vliegen. De camerabeelden zullen nu worden onderzocht in de hoop de winkeldief te kunnen identificeren.

Producten weggegooid

Wie schrik heeft om nog een product in de winkel te kopen, kan gerust zijn. Alle producten die ook maar een beetje ‘in aanraking’ gekomen zijn met de winkeldief werden weggegooid. Het gaat om ongeveer 200 euro aan producten, voornamelijk conservenblikken.