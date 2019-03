Ronny Somers zit met de handen in het haar. Tijdens het stormweer van zondag hief de wind zijn volière in de tuin helemaal op. Gevolg: zijn 25 vogels gaan vliegen. Inmiddels kon hij er al zes vangen, maar hij hoopt alsnog al zijn beestjes terug te hebben.

Rondvliegende dakpannen, afgekraakte takken of zelfs zonnepanelen, dat hadden we al. Maar in Gullegem waren er wel heel speciale stormslachtoffers te betreuren. Ronny Somers (37) uit de Westakker in Gullegem ...