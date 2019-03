Agenten sterk onder de indruk na dodelijke schietpartij: “ze hebben iemand het leven ontnomen, dat doet iets met een mens”

Zingem -

Wat bezielde de 39-jarige man uit Kruishoutem zondagavond? Hij liep met messen op straat, stak zijn buurman in de nek toen die hem probeerde te kalmeren en weigerde zijn drie messen op de grond te leggen toen de politie hem dat vroeg. Na schoten in de lucht en in het been bleef hij naar de agenten toestappen, die hem dan in het lichaam schoten.