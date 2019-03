Beloften van Club Brugge lijden zure nederlaag in eerste match prestigieuze Viareggio Cup

De beloften van Club Brugge zijn maandag met een 1-0 nederlaag tegen Bologna begonnen aan de 71e editie van de Viareggio Cup. Na 89 minuten scoorde Leonardo Mazza op strafschop het enige doelpunt van de wedstrijd.

In groep 3A neemt Club Brugge het nog op tegen Viareggio (woensdag om 15u) en Ternana (vrijdag om 15u). Viareggio won maandag met 1-0 van Ternana. De tien groepswinnaars en de zes beste tweedes gaan door naar de achtste finales.

Club Brugge neemt voor het derde jaar op rij deel aan het prestigieuze jeugdtoernooi. De beste prestatie van de Bruggelingen dateert van 2017. Toen strandde blauw-zwart in de halve finales. Vorig jaar werd Club Brugge uitgeschakeld in de groepsfase. Anderlecht, in 2013, is de enige Belgische ploeg die de Viareggio Cup al eens wist te winnen.