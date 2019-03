Beweging.net verslikt zich in campagne: wie auto laat staan, krijgt... vliegreis

Laat je auto staan en win een vliegtuigreis! Zo pakte de campagne van Tournée Pedale uit, in een poging mensen meer op de fiets en het openbaar vervoer te krijgen. Een vliegtuigreis als beloning, is dat niet absurd? Nadat organisator beweging.net Oost-Vlaanderen er verschillende vragen over kreeg, paste ze de actie aan.

Het was een leuk idee van beweging.net Oost-Vlaanderen. Al wie in mei de auto actief laat staan en op de fiets springt, maakt kans op enkele fraaie prijzen waaronder: een citytrip naar Kopenhagen met het vliegtuig. Schiet je daarmee je doel niet voorbij?

“We krijgen daar inderdaad wel wat vragen rond en we begrijpen die reacties ook. Daarom hebben we ook besloten om de CO 2 te compenseren via ‘treelogical’, een organisatie die bomen plant in Ecuador”, vertelt Robbie Van Vooren van beweging.net. Al geeft de organisatie toe dat 15 euro ter compensatie erg laag is. De vliegtuigreis van zo’n 753 kilometer blijft dus voer voor discussie, zeker nu onlangs flink gedebatteerd werd over het voorstel om korteafstandsvluchten te verbieden.

“We hebben uiteraard eerst zelf alle alternatieven bekeken. Had er eentje geweest dat milieuvriendelijk én haalbaar was, dan hadden we dat uiteraard gekozen. Met de trein naar Kopenhagen ben je tussen de 12 en 14 uur onderweg en moet je 2 tot 4 keer overstappen. De FlixBus is een goedkoop alternatief, maar dan ben je tussen 16 en 23 uur onderweg, dat is toch lang voor een weekendje?” zegt Van Vooren. “De wereld lijkt gewoon beter georiënteerd op vliegreizen dan op andere zaken. We hebben die afweging gemaakt en dan kwamen we toch weer uit bij het vliegtuig, met de boscompensatie.”

En een andere bestemming dan Kopenhagen? “We hadden misschien een locatie dichterbij kunnen kiezen zoals Parijs of Amsterdam. Maar we wilden de locatie echt laten aansluiten bij de actie. Kopenhagen is wereldwijd een voorbeeld in hoe het zijn mobiliteit organiseert. We willen de winnaars dan ook inspireren met deze trip.”

Maar uiteindelijk besliste de organisatie toch om de keuze bij de winnaars te laten. “Mensen zullen een budget krijgen om naar Kopenhagen te reizen, zo kunnen ze zelf de keuze maken voor een alternatief als ze dat willen. En de bos-compensatie betalen we sowieso.”

Beter een fiets

Kris Van Rossem voor Bond Beter Leefmilieu vindt de actie sowieso een goede zaak. “Wij hebben al gemerkt bij onze eigen acties dat zulke campagnes echt wel hun nut hebben en dat mensen anders nadenken over hun mobiliteit. We zijn heel tevreden dat grote middenveldorganisaties zoals beweging.net acties organiseren, want dat betekent dat het klimaat echt een belangrijk onderwerp geworden is in onze maatschappij. Ze hadden misschien wel voor een betere prijs kunnen kiezen, een fiets bijvoorbeeld.”

Wie de trip naar Kopenhagen of een van de andere prijzen zoals een fiets wil winnen, kan zich aanmelden op www.tourneepedale.be. “Het is geen actie tegen de auto, alle deelnemers die tussen 6 en 26 mei bewuster omgaan met hun autogebruik en ons daarover ook feedback leveren, maken kans op een prijs”, zegt Van Vooren.