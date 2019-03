Nog stormweer op komst: wat moet je wel en zeker níet doen? “Kruip vooral niet zelf op uw dak. Dat is levensgevaarlijk”

Het stormweer is al zwaar tekeer gegaan de afgelopen dagen, en er is nóg zware wind op komst. Wat moet u doen als de boom in uw tuin vervaarlijk wiebelt, of uw dakpannen loshangen? “Klim vooral niet zelf uw dak op”, zegt Didier Wattel van de Confederatie Bouw.

Neen, het onstuimige weer is nog niet voorbij: dinsdagavond haalt de wind weer pieken tot 90 kilometer per uur. Pas begin volgende week keert de rust terug op de weerkaarten

Wat moet u doen als er dakpannen loszitten of dreigen los te komen?

“Bel naar een dakwerker”, zegt Didier Wattel van de Confederatie Bouw Dak. “Akkoord, u zal niet alleen zijn: we worden overspoeld met oproepen. We maken dan zelf een inschatting en gaan eerst naar de meest dringende gevallen.”

En de brandweer? Die rukt enkel uit wanneer er sprake is van grote schade, of van een situatie waarbij gevaar dreigt voor de bewoners zelf of eventuele passanten. “Het nummer 1722 bellen voor twee losse dakpannen, heeft geen zin”, zegt Thomas Biebauw van de FOD Binnenlandse Zaken. “Dan moet je een dakwerker bellen.”

“Ga vooral niet zelf op avontuur op uw dak”, zegt Wattel. “Dat is levensgevaarlijk met dit weer. Veel nieuwe huizen hebben ook geen dakgoten meer, maar hanggoten. Daar mag je niet zomaar je ladder tegen zetten of op gaan lopen. Ook zelf zeilen hangen op een plat dak en zo: doe dat niet. Het geeft gegarandeerd miserie.”

Wat als mijn dak slecht gelegd is?

“Uw aannemer is tien jaar aansprakelijk voor zijn werk”, zegt Wattel. Sowieso komt de brandverzekering tussen. In je brandverzekering is een speciaal luik opgenomen voor stormschade.

Wat als mijn boom dreigt om te vallen?

“Het heeft geen zin om nu nog snel zelf te beginnen snoeien. En zelf beginnen zagen in een omgevallen boom is ook levensgevaarlijk. Je kan letterlijk weggeschoten worden door zo’n tak”, zegt boomexpert Wouter Crucke uit Maldegem, alias De Boomdokter. “Ook hier is het devies dat je best een professional belt. Voor levensgevaarlijke situaties: bel de brandweer. Alles wat niet acuut is, daar bel je best een boomverzorger voor. Reken op ongeveer een week wachttijd, want ook wij zijn overbevraagd.”

“Waarom vallen bomen om? Vaak zijn ze overwoekerd door klimop, waardoor ze meer wind vangen en vatbaar zijn voor wind”, zegt Crucke. “En vaak zijn ze gewoon niet gezond. Laat om de paar jaar een professional de gezondheid van uw bomen nakijken.”