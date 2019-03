Fanclub van Rode Duivels opent jacht op rokers

Enkele leden van Fanclub 1895, de officiële supportersvereniging van de Rode Duivels, volgen een opleiding om rokers af te raden een sigaret op te steken in voetbalstadions. Tijdens de vijf volgende thuiswedstrijden van de nationale ploeg zullen de vrijwilligers het Koning Boudewijstadion rondgaan om hen te wijzen op de gevaren van roken. Dat maakte de Belgische Voetbalbond KBVB bekend.

Zes vrijwilligers van Fanclub 1895 volgden zaterdag in Tubeke een opleiding over roken en het gedrag van rokers. Die werd gegeven in kader van de campagne ‘Generatie Rookvrij’ van de Stichting tegen Kanker. “Het doel? Supporters tijdens de vijf volgende thuiswedstrijden van onze Duivels aanspreken op hun rookgedrag en zo bijdragen tot een rookvrij stadion”, klinkt het bij de KBVB.

Na de theorie over rokersgedrag volgde ook een rollenspel, dat hen moest voorbereiden op de confrontatie met rokers in het stadion. De opleiding wordt tijdens de voorbereiding van de Rode Duivels afgemaakt. Op donderdag 21 maart, wanneer de troepen van bondscoach Roberto Martinez het in Brussel opnemen tegen Rusland, zullen de vrijwilligers van 1895 zelf actief sensibiliseren.

Sinds januari 2017 mag er niet meer gerookt worden in wedstrijden georganiseerd door de KBVB. Toch is de doelstelling om volledige rookvrije stadions te creëren nog ver van bereikt. Vorig jaar werd in dat kader het charter “Generatie Rookvrij” ondertekend. De ambitieuze doelstelling: elk kind dat vanaf 2019 geboren wordt, weghouden van de sigaret. Samen met een vijftigtal andere sportorganisaties ijveren de KBVB en 1895 voor een rookvrije generatie.