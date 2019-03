Fanclub van Rode Duivels opent jacht op rokers

Enkele leden van Fanclub 1895, de officiële supportersvereniging van de Rode Duivels, volgen een opleiding om rokers af te raden een sigaret op te steken in voetbalstadions. Tijdens de vijf volgende thuiswedstrijden van de nationale ploeg zullen de vrijwilligers het Koning Boudewijnstadion rondgaan om hen te wijzen op de gevaren van roken.

Zes vrijwilligers van Fanclub 1895 volgden zaterdag in het bondscentrum in Tubeke een opleiding over roken en het gedrag van rokers, die werd gegeven in het kader van een campagne van de Stichting tegen Kanker. “Het doel? Supporters tijdens de vijf volgende thuiswedstrijden van onze Duivels aanspreken op hun rookgedrag en zo bijdragen tot een rookvrij stadion”, klinkt het bij de KBVB.

Sinds januari 2017 mag er niet meer gerookt worden in wedstrijden georganiseerd door de KBVB.