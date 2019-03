Belgisch slachtoffer vliegtuigramp Ethiopië ontsnapte eerder aan de dood

Rebecq - Het Belgische slachtoffer van de vliegtuigramp in Ethiopië, Ghislaine De Claremont (60), ontsnapte eerder al aan de dood. In 1995 raakte haar dochter voor het leven verlamd bij een brutale overval op een geldtransport.

Nadat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) zondagmiddag het overlijden van een landgenote bekendmaakte, is nu haar voltallige familie op de hoogte gebracht. Het gaat blijkbaar om Ghislaine De Claremont (60), afkomstig uit het Waals-Brabantse Rebecq. De moeder van twee zat als enige landgenote aan boord van het gecrashte vliegtuig van Ethiopian Airlines met 151 inzittenden. De vrouw was actief als personal banker voor ING. Wat ze in Kenia ging doen, is niet geweten.

De vrouw leek wel voor het ongeluk geboren. Haar dochter Mélissa belandde in 1995 voor het leven in een rolstoel na een overval op twee geldtransporten in Dilbeek. Ghislaine De Claremont zat die dag aan het stuur van haar Séat toen gangsters 72 kogels afvuurden. Een van die verdwaalde kogels ging op de achterbank dwars door een ruggenwervel van haar dochter. Mélissa, toen amper tien, kan sindsdien niet meer stappen. Haar moeder voerde sindsdien een jarenlange strijd voor de gepaste financiële compensatie. De daders zijn nooit berecht voor hun daden.