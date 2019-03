Burgemeester voert strijd tegen ‘Italiaanse klassieker’: “Spaghetti bolognese bestaat niet”

In de strijd om een monument lanceerde de burgemeester van het Italiaanse Bologna een opmerkelijke oproep: meld de gevallen van ‘valse’ spaghetti bolognese in het buitenland cito presto. Want het is erg, hoe een Italiaanse klassieker ook in België verward wordt met een bastaardgerecht. “Spaghetti bolognese bestaat eigenlijk niet.” En daarmee pasta.

“Beste burgers ik ben foto’s aan het verzamelen van spaghetti bolognese overal ter wereld, omdat het fake news is. Als je kunt, stuur me de jouwe.”

Als een stortvloed kwamen ze, de foto’s waar burgemeester Virginio Merola om vroeg. Italianen uit alle windstreken zonden ze in via Twitter. Uit Chili, Amerika, Denemarken, Engeland, Nederland… Foto’s van verpakkingen of borden vol spaghetti. Telkens die ronde slierten, bedolven onder een hoopje vlees en groenten. Het gerecht zoals je het ook standaard in Vlaamse keukens vindt. En dat moet maar eens gedaan zijn, aldus de burgervader van Bologna. Spaghetti bolognese – of bolognaise, zoals we het in België vaak schrijven – is géén gerecht dat men in Bologna bedacht.

“Natuurlijk niet, zelfs in heel Italië is er geen chef die spaghetti bolognese serveert”, zegt Peppe Giacomazza van het Genkse toprestaurant La Botte. “Bolognesesaus bestaat eigenlijk niet, daar draait het om.”

Cari cittadini sto collezionando foto di #spaghetti alla bolognese in giro per il #mondo, a proposito di fake news. Questa arriva da #Londra. Se potete inviatemi le vostre 😉 Grazie! pic.twitter.com/3NnDfTQl0V — Virginio Merola (@virginiomerola) 25 februari 2019

Platte slierten zonder paprika

’t Is te zeggen: er bestaat wel zoiets als bolognesesaus of typische saus uit Bologna. Maar ze ziet er niet uit zoals de dikke groentenbrij in Vlaamse brasseries. In Italië is de saus dunner, en wordt ze met een beperkt aantal groenten geserveerd bij tagliatelle, en dus niet bij veel te dunne spaghettislierten (die de saus onvoldoende opnemen). Het geheel van de dikkere pasta met vlees en tomatensaus die enkele uren heeft staan pruttelen, kennen Italianen als tagliatelle al ragu, of voluit als tagliatelle al ragu bolognese. Platte pasta met een ragoutachtige saus uit Bologna, vrij vertaald. Een gerecht dat je niet zomaar ‘spaghetti’ noemt.

“In het begin vond je op de menukaart van La Botte een verbodsbord bij onze tagliatelle al ragu”, doceert Giacomazza. “No spaghetti bolognese stond erbij. Hatelijk als iemand dat probeerde te bestellen. Er zijn vast Italiaanse chefs die in België wel spaghetti bolognese aanbieden, maar dat zijn dan geen chefs die de echte Italiaanse keuken vertegenwoordigen.”

Wat er dan wel in echte ragusaus mag? Noteer: selder, wortelen en eventueel ui wel. Paprika of champignons níét. Voor wie totale ontreddering voelt: de afwerking met kaas kan blijven gebeuren.

Topkok Peppe Giacomazza serveert in zijn Genkse restaurant géén spaghetti bolognese. Foto: luc daelemans

Meerderheid tegen adoptie

Ach, Bologna kan alleen maar profiteren van het buitenlandse misverstand, aldus stadsmarketeer Matteo Lepore in 2013. En ook andere culinaire experts riepen in het verleden op om de variant te omarmen. Toch kan je anno 2019 in Bologna nog altijd geen spaghetti bolognese bestellen zonder de ober in verwarring te brengen. Ofwel vraagt hij wat je precies bedoelt, ofwel brengt hij gewoon tagliatelle al ragu. In beide gevallen is het duidelijk: spaghetti bolognese is eigenlijk niet van hier.

Een mens zou bijna gaan denken dat hij de Vlaamse spaghetti bolognese niet lekker meer mag vinden. Toch? Peppe Giacomazza zucht net niet. “Er is nooit een kok die voor alle monden kookt.” Versta: je mag het lekker vinden, maar vraag er nooit naar in zijn restaurant. En wees gewaarschuwd als je het in Bologna doet.