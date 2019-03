Lukas Dhont is Allerstrafste Gentenaar: “Deze prijs is voor mij de belangrijkste van allemaal”

Gent - Lukas Dhont, regisseur van de wereldwijd gelauwerde film Girl, is maandagavond in het Ghent Marriott Hotel verkozen tot Allerstrafste Gentenaar van het afgelopen jaar. Hij liet onder anderen atleet Bashir Abdi en muzikant Wim Claeys achter zich. “Ik ben super trots. Ik heb al veel gewonnen, maar deze prijs voelt als thuiskomen.”

“Alle Gentenaars zijn straf op hun manier. Keizer Karel kan ervan meespreken.” Die wijze woorden sprak Pierke Pierlala gisteravond in zijn slotspeech van De Strafste Gentenaar 2018. Maar, er kan maar één Gentenaar de Allerstrafste Gentenaar zijn en dat bleek – meer dan terecht – Lukas Dhont.

De nog maar 27 jaar jonge regisseur gooide in 2018 wereldwijd hoge ogen met Girl. Zijn debuutfilm over een jonge transgender die ballerina wil worden, won de meest prestigieuze debuutprijzen ter wereld: de Caméra d’Or in Cannes en de Discovery Award op de European Film Awards.

Ondanks een kast vol interna­tio­nale bekers en medailles (die in zijn ouderlijk huis staat), schat de Gentse regisseur deze prijs van de Gentenaars nog hoger in: “Ik ben super trots. Dit voelt als thuiskomen. Het is misschien wel de belangrijkste van allemaal. Het geeft een zeer goed gevoel dat de Gentenaars mij als de allerstrafste beschouwen”.

Voor hij tot Allerstrafste Gentenaar werd gekroond, had Dhont in de categorie Cultuur een van zijn helden verslagen: Felix van Groeningen. Hoe dat voelt? “Ik ben zeer trots op Felix en de manier waarop hij zich op zijn eigen manier in Hollywood staande heeft gehouden. En dan zo’n prachtige film als Beautiful boy maken. Straf! Ik wil niet spreken over winnaars of verliezers.”

Zelf naar Amerika verkassen, is Dhont niet meteen van plan. “Ik ben geboren en getogen in Gent en ben hier nog niet weg. Verhuizen kan later nog. Nu ben ik bezig aan mijn volgende film. Na de storm die Girl heeft veroorzaakte, is dat focussen en alleen wel wat wennen. Hopelijk duurt het niet opnieuw negen jaar voor ik een film af heb”, zegt Dhont.

De Allerstrafste Gentenaar moet zijn stad mee op de kaart zetten. Hoe is Dhont dat van plan? “Ik wil graag samenwerken met andere Straffe Gentenaars en als team Gent nog meer promoten. Ik heb zo veel aan deze stad te danken. Misschien draai ik een van mijn volgende films wel hier.”

Naar Kopenhagen

De Allerstrafste Gentenaar verdient het om eens stevig op de lappen te gaan. Dat zag Dhont maandagavond helemaal zitten, al was het een beetje met de rem op. “Morgen (dinsdag, nvdr.) moet ik in Kopenhagen zijn. Girl komt daar in de bioscoop en ik ga er promotie voeren.”

En dan moeten we de winnaar laten gaan, want de ene na de andere Gentenaar komt hem uitbundig proficiat wensen.