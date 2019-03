Dankzij knutselende stiefpapa Wodan moet Senne (13) niet langer in regen en wind op de bus wachten

Beveren-Waas -

Wodan De Mey heeft het heft in eigen handen genomen nadat stiefzoon Senne (13) voor de zoveelste keer kletsnat thuiskwam van school. Senne staat immers elke ochtend te wachten op de bus aan de halte Saftingen in Doel, in een bushokje zonder ramen en dus zonder beschutting tegen regen en wind.