Voor het eerst “rondspringend” water waargenomen op de maan: “Misschien kunnen we het gebruiken tijdens missies”

Ruimtevaartorganisatie Nasa heeft voor het eerst piepkleine waterdeeltjes zien “rondspringen” op de maan. Ze komen in beweging als het warm genoeg wordt op het maanoppervlak. “Misschien kunnen we dat water gebruiken tijdens toekomstige missies naar de maan”, zegt onderzoekster Amanda Hendrix.

Nee, het is geen golvende, schuimende zee die de Nasa ontdekt heeft op het maanoppervlak. Maar toch is de ontdekking van de bewegende waterstofdeeltjes groot nieuws.

Tot een jaar of tien geleden was het idee dat de maan één droge woestenij was. Als er al water te vinden was, dan waren het blokken ijs dichtbij de polen, die altijd in de ijskoude schaduw liggen. Maar nu blijkt dat er water over heel het oppervlak te vinden is, in piepkleine moleculen die zich binden aan het korrelige oppervlak van de maan.

En als het overdag warmer wordt op de maan, komen de moleculen los en ‘springen’ ze naar een nabijgelegen locatie die wel koud genoeg is om zich te binden. Die waterdans heeft de Nasa nu dus kunnen vaststellen, met behulp van haar Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

“Ik ben blij met de resultaten, omdat de hoeveelheid water in lijn is met wat we voorheen in het labo hadden berekend”, zegt onderzoeker Michael Poston.

Maar wat kan je nu doen met dat water, of liever die watermoleculen? “Het helpt ons beter te begrijpen hoe de watercyclus in elkaar zit op de maan”, zegt onderzoeker Amanda Hendrix. “En hoe makkelijk mensen dat water zouden kunnen gebruiken: als we een waterbron op de maan hebben, zal dat bemande missies duurzamer en goedkoper maken. Bovendien zou je in theorie van het water brandstof kunnen maken, waardoor je geen extra energiebron vanop aarde moet meenemen op toekomstige maanmissies.”