Amper vier jaar en al een genie: Alannah opgenomen in vereniging voor hoogbegaafden

Alannah George uit Buckinghamshire in Engeland is amper vier jaar oud, maar ze is wel officieel een genie. Ze is onlangs lid geworden van Mensa, de vereniging voor hoogbegaafden. Daarmee is ze het op één na jongste lid van de Britse afdeling van die club van knappe koppen.

Het meisje heeft een IQ van 140, blijkt uit de test die ze heeft afgelegd. Een gemiddelde mens heeft 100. Stephen Hawking en Albert Einstein hadden volgens schattingen een IQ van 160. “Alannah is altijd al enorm alert geweest”, zegt haar mama Nadine. “Ze begon te praten toen ze zeven maanden oud was, ze heeft zichzelf leren lezen. In de crèche las ze al hele stukken uit haar favoriete kinderboeken. Ze droeg liever uurroosters voor dan dat ze kinderliedjes zong. Ik werd er zelf een beetje bang van. Het is overdonderend.”

Het allerjongste kindje ooit dat lid werd van Mensa, was Elise Tan-Roberts in 2009. Ze was toen pas twee jaar en vier maanden. Van de Belgische afdeling van Mensa zijn geen kinderen lid. Daar moet je zestien jaar oud zijn om de test af te leggen. Wereldwijd zijn zo’n 134.000 mensen lid van Mensa, verdeeld over honderd landen.