Buren én gemeente willen ‘lawaaischool’ zonder huiswerk weg: “Die kinderen hebben veel meer speeltijd”

Balen -

De 67 leerlingen en negen leerkrachten van kleuter- en basisschool Mondomio in Balen dreigen al na één schooljaar ander onderdak te moeten zoeken. Buren hebben de directie gedagvaard na aanhoudende geluidsoverlast en er is nog altijd geen omgevingsvergunning. De directrice blijft in haar school geloven en zet zelf ook stappen. “Iedereen moet zich aan de regels houden”, zegt burgemeester Johan Leysen.