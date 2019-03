Koppel tachtigers ontsnapt aan vlammen: “We keken naar de finale van Parijs-Nice en hadden niet door dat ons dak brandde”

Malle / Oostmalle - Het bejaard koppel van 83 en 84 jaar oud dat zondagnamiddag dakloos raakte na een zware woningbrand aan de Hoogstraatsebaan in Oostmalle, kan voorlopig bij familie terecht. Een dag na de feiten beseffen ze pas ten volle waaraan ze ontsnapt zijn.

“Wij zaten zondagnamiddag naar de finale van Parijs-Nice te kijken op televisie”, vertelt de bewoner. “Ineens kwam Gust, onze naaste buurman, op onze deur kloppen. Ons dak stond in brand! Gust had de vlammen opgemerkt en de brandgeur geroken, op het moment dat wij binnen nog niets in de gaten hadden. De wind blies zeer hard, recht op de voorgevel. Vermoedelijk roken we de brandgeur daarom niet. We hadden ook niks gehoord.” Het koppel kon zich nog net op tijd in veiligheid brengen. Op de gelijkvloerse verdieping is er veel waterschade. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De experts moesten maandag nog komen. Het echtpaar had het huis in 1961 gebouwd.