COMMENTAAR. Ludo Vandewalle: “Zidane houdt raadsel in stand”

Wat een opmerkelijke persoonlijkheid is Zinédine ­Zidane toch. In plaats van achterover te leunen en te genieten van de drie overwinningen in de Champions League, twee wereldbekers voor clubs, twee Europese supercups, één Spaanse titel en één Spaanse supercup in amper twee jaar en vijf maanden, neemt hij de handschoen weer op.