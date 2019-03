ANALYSE. Jürgen Geril: “Lang niet zeker dat Rutten bij Anderlecht blijft”

Het wordt een thema. Fred Rutten (56) kwalificeerde Anderlecht voor Play-off 1 – dat was zijn hoofddoel –, maar zal/wil de Nederlandse coach ook blijven? Daar doet nog niemand een uitspraak over. Eerst Europees voetbal afdwingen, klinkt het, maar iedereen weegt ook al zijn eigen toekomst af. Zowel Anderlecht als Rutten sluit een herstart zonder de ander niet uit.

Toen Fred Rutten in januari overnam van Hein Vanhaezebrouck, stond hij niet te popelen om naar België te komen. Hij was met een ander project bezig, maar dat kon (even) opzijgeschoven worden.

De Nederlander ...