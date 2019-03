Bestuur van Anderlecht wil Rutten en Zetterberg verzoenen

Fred Rutten was dit weekend flink ontgoocheld in Pär Zetterberg. De Zweed treedt op als bewaker van het Anderlecht-DNA en had publiekelijk verklaard dat Yari Verschaeren meer lange ballen moet trappen en meer met zijn hoofd omhoog moet lopen. Het Anderlecht-bestuur zag daar weinig graten in, maar de Nederlandse coach vond de inmenging van Zetterberg niet kunnen. Zeker niet zonder overleg vooraf. Het frustreert bij momenten dat Pär Zetterberg geen duidelijke functieomschrijving heeft. Is hij nu assistent, is hij raadgever van het bestuur...?

Rutten werkt heel nauw samen met sportief directeur Frank Arnesen, Pär Zetterberg zoekt nog naar zijn plaats. De clubleiding zal nu proberen om de twee weer op dezelfde lijn te krijgen via een gesprek en is ervan overtuigd dat dat ook gaat lukken. Zetterberg gaf geen kritiek en Rutten moet alles in de goeie context plaatsen, is de boodschap.

