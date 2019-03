Marc Coucke zingt “Leef” en gaat naar Oostende

Anderlecht slaakte een zucht van opluchting: Play-off 1 is binnen. Het publiek vond het maar normaal en de tribunes liepen na de zege tegen Kortrijk dan ook relatief snel leeg. Het bestuur vierde de kwalificatie wel wat uitgebreider. In de vip-lounges van het stadion bleven manager Michael Verschueren, voorzitter Marc Coucke en heel wat gasten langer hangen dan normaal. Coucke maakte van de gelegenheid gebruik om nog eens te zingen. Zo was op de Instagram van Didier Verstraete, de manager van de Hasseltse discotheek Versuz, te zien hoe Coucke tussen zijn gasten uit volle borst Leef van André Hazes Jr. ten berde bracht. Zonder micro, maar met de nodige danspasjes.