Proces aanslag Joods Museum: levenslang voor Nemmouche, 15 jaar voor Bendrer

Levenslang voor Mehdi Nemmouche plus 15 jaar terbeschikkingstelling, 15 jaar plus vijf jaar terbeschikkingstelling voor zijn mededader Nacer Bendrer. Na een verrassend lange deliberatie heeft de assisenjury in het proces van de terroristische moord in het Joods Museum pas rond middernacht de straffen uitgesproken. Die lagen volledig in de lijn van wat het federaal parket gevraagd had. Tot wanhoop van Nacer Bendrer, maar Nemmouche gaf geen krimp.

Waarom heeft de beraadslaging over de straf voor Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer zolang geduurd? Niemand die het met zekerheid kan zeggen. Algemeen wordt vermoed dat de discussie binnen de twaalfkoppige jury vooral draaide om het lot van Nacer Bendrer. Het openbaar ministerie had immers zelf laten uitschijnen dat – ook al wordt Bendrer als wapenleverancier van Nemmouche beschouwd als diens mededader – de stoere gangster uit Marseille toch niet aanwezig was toen Nemmouche het Israëlische koppel en twee medewerkers van het museum in koelen bloede vermoord heeft. “Hij heeft uiteindelijk de trekker niet overgehaald”, zei aanklager Yves Moreau.

Het federaal parket had daarmee de deur op een kier gezet voor een iets mildere straf dan voor Nemmouche. “Maar toch ook met een minimum van dertig jaar”, benadrukte het federaal parket. “Want zonder zijn hulp zou Nemmouche meer moeite hebben gehad om zijn terroristische plannen ten uitvoer te brengen. Bendrer wist dat Nemmouche geradicaliseerd was en kon dus vermoeden dat hij die wapens voor een terreurdaad zou gaan gebruiken.”

Zwaarste straf

Voor Nemmouche daarentegen kon er volgens de aanklager geen sprake zijn van een verzachtende omstandigheid. Alleen de zwaarste straf, levenslang, kan voor hem van toepassing zijn, eiste Yves Moreau. En dat kreeg de man dan ook. De hoofdbeklaagde had ’s ochtends ook niet veel moeite gedaan om op de valreep nog enig medeleven los te weken bij de jury en het hof, laat staan de slachtoffers. Integendeel. Terwijl Nacer Bendrer de jury met eerder onhandige argumenten nogmaals probeerde om zich als slachtoffer op te stellen van “dat geboren hoerenjong” van een Nemmouche, bleef die laatste zijn harde lijn trouw. Met zijn laatste uitspraak verknalde Nemmouche het helemaal. Hij leek er plezier in te scheppen om nog een ultieme schokgolf door de assisenzaal te jagen: “Het leven gaat verder.” Alsof de vier slachtoffers, hun nabestaanden en heel het proces er helemaal niet toe deden.