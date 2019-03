Vanaken kan bijna tien jaar oude record van Boussoufa breken

11 goals en 13 assists. Geen enkele speler in de Jupiler Pro League drukt meer zijn stempel op zijn ploeg dan Hans Vanaken. De 26-jarige middenvelder van Club Brugge kan het record van Mbark Boussoufa uit 2010 breken.

In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heet zoiets de Most Valuable Player, de meest waardevolle speler. De speler die het meeste impact heeft op de prestaties van zijn team. In het voetbal kan je dat meten met het aantal doelpunten en assists.

Wel, Hans Vanaken onderscheidt zich niet langer alleen als speler waar je op elk moment de bal aan kwijt kunt. De Limburger heeft ook uitstekende statistieken als Meest Waardevolle Speler. Als middenvelder verdeelt hij quasi perfect het aantal doelpunten en assists. Ally Samatta van KRC Genk heeft 22 keer een voet in de doelpunten van de competitieleider, maar hij scoort vooral doelpunten, 20 om precies te zijn.

Boussoufa Foto: Photo News

Vanaken is op weg het record – sinds de introductie van de play-offs – uit 2010 te breken. Mbark Boussoufa scoorde dat seizoen 14 keer en gaf 21 assists. Dat is met in totaal 35 keer een voet in een doelpunt van zijn toenmalige club Anderlecht nog altijd een record. Met nog elf wedstrijden te gaan nadert Hans Vanaken met rasse schreden dat record. Hij heeft nog elf wedstrijden om elf keer een voet te hebben in een doelpunt van Club Brugge. Dat is niet onmogelijk als je weet dat ­Vanaken ook de strafschoppen trapt.

Het voorlopige clubrecord van aanvoerder Ruud Vormer, vorig seizoen met 13 goals en 18 assists goed voor een totaal van 31, zal er quasi zeker aan moeten geloven. Nog elf wedstrijd voor zeven keer een voet in een Brugs doelpunt: dat kan voor Vanaken al helemaal geen probleem zijn.