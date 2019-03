CLUBNIEUWS. Hoogspanning bij AA Gent, Waasland-Beveren wil Custovic houden

Nog vijf dagen vooraleer de reguliere competitie van de Jupiler Pro League al zijn geheimen heeft prijs gegeven. Wij zetten de laatste nieuwtjes van onze eersteklassers op een rijtje.

ANDERLECHT. Trebel traint met masker

Anderlecht hoopt Adrien Trebel (knie) te recupereren voor Play-off 1. De Fransman traint alleszins al volop in de fitness en doet dat zelfs met een elevation mask of hoogtetrainingsmasker. Dat is een masker dat de toevoer van zuurstof beperkt, waardoor het lijkt alsof je aan het trainen bent op (grote) hoogte. Dat is een goeie oefening voor de longen en het middenrif en het verbetert je uithoudingsvermogen. Trebel wil eind deze maand fit zijn.

Ook Landry Dimata (knie) stelde zich dat doel. De intensiteit van zijn trainingen ligt wel nog niet zo hoog. De spits doet al oefeningen in de zaal, maar mag nog niet in overdrive gaan.

AA GENT. Buffalo’s op afzondering naar Limburg

AA Gent gaat de alles-of-niets-match tegen Sint-Truiden opnieuw aanpakken zoals de bekermatch in december, toen de Buffalo’s met 1-3 wonnen op Stayen. AA Gent reist zaterdag al naar Limburg en zal er daags voor de match ­trainen op het kunstgras. Winteraanwinst Alexander Sørloth zal voor het eerst kennis maken met de Truiense mat.

Vandaag krijgen de spelers een vrije dag, maar vanaf morgen gaat de ­focus volledig naar de wedstrijd. AA Gent wil alle druk afhouden en laste daarom een interviewstop in. Op vrijdag zal Vadis Odjidja wel even op de persconferentie verschijnen.

WAASLAND-BEVEREN. Waaslanders willen verder met Adnan Custovic

Nu het behoud verzekerd is, maakt Waasland-Beveren stilaan werk van volgend seizoen. De Oost-Vlaamse club hield gisteren individuele gesprekken met trainer ­Adnan Custovic (40) en zijn voltallige technische staf. Alle gesprekken verliepen in een positieve sfeer, waarbij iedereen te kennen gaf volgend seizoen te willen blijven. Custovic werd in november aangesteld als de opvolger van Yannick ­Ferrera en tekende een contract tot het einde van het seizoen met optie.

De Bosniër slaagde in zijn missie en loodste de club naar het behoud. Beide partijen spreken duidelijk de intentie uit om ook volgend jaar met elkaar door te gaan. Meer dan waarschijnlijk wordt de optie in zijn contract gelicht. Waasland-Beveren wil ten laatste tegen de start van Play-off 2 duidelijkheid

KRC GENK. Aidoo voor het eerst Ghanees international

Dolgelukkig is Joseph Aidoo met zijn allereerste selectie voor de Ghanese nationale A-ploeg. Bondscoach Appiah roept Aidoo op voor de wedstrijd van 23 maart tegen Kenia. Er staat in dit laatste kwalificatieduel weinig op het spel, Ghana is al zeker van een ticket voor de Africa Cup, die van 21 juni tot 19 juli plaatsvindt in Egypte. Joseph Paintsil is er niet bij, hij is wel opgeroepen voor de nationale ploeg U23.

STVV. Bram Van Driessche leidt STVV-Gent

De topper tussen STVV en Gent wordt geleid door Bram Van Driessche. De 33-jarige ref uit Eeklo floot tot nu toe twaalf competitiematchen van de Kanaries. Daarvan kon STVV er slechts eentje winnen: op 30 juli 2016 werd het 1-0 tegen Lokeren. Recent was hij ook hoofdscheidsrechter in het bekerduel tussen de Kanaries en de Buffalo’s op Stayen. Eindstand 1-3. Van Driessche zal aan de zijlijn worden bijgestaan door Kevin Monteny, de lijnrechter die zondag in Genk niet zag dat de bal bij een knal van Samatta de doellijn had overschreden.

KV OOSTENDE. Nog tweehonderd tickets voor komst Anderlecht

Voor de laatste match van de reguliere competitie tegen Anderlecht zijn er nog tweehonderd tickets. De kaarten zijn enkel bij de dienst ticketing beschikbaar en worden dus niet online verkocht. Er zijn nog kaarten te verkrijgen voor de tribunes D en E. De prijzen variëren van 10 euro (jongeren) tot 25 euro. Per identiteitskaart wordt er maar één ticket verkocht. Wie meer tickets wil kopen, meot enkel en alleen een kopie van de verschillende identiteitskaarten meebrengen naar de shop.

LOKEREN. De Ridder geschorst

Steve De Ridder pakte in de wedstrijd tegen RC Genk zijn vijfde gele kaart van het seizoen. De 32-jarige flankaanvaller is komend weekend geschorst voor de laatste wedstrijd van de reguliere competitie, thuis tegen Cercle Brugge. Doordat Lokeren al zeker is van de degradatie, zit het seizoen van De Ridder er dus al op. Gisteren genoten de spelers van een vrije dag. Vandaag start de voorbereiding op de wedstrijd van dit weekend.