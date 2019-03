In Europa lukt het wel: twee witte konijnen voor Open VLD

Geen calvarietocht voor de liberalen dit keer. Nochtans zit hun Europese lijst ook vol met namen van mensen met weinig politieke ervaring. Filosofe en schrijfster met Poolse roots Alicja Gescinska komt op plaats drie terecht van de troepen van lijsttrekker Guy Verhofstadt. En voormalig VTM-boegbeeld Lynn Wesenbeek duwt de lijst. Voor de lijstduwer van de opvolgers gingen de liberalen zelfs de grens over en ze haalden voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes binnen.

Het contrast met de lijstvorming voor de Kamer in Antwerpen kon niet groter zijn. Daar slaagde partijvoorzitter Gwendolyn Rutten er niet in om VTM-weervrouw Jill Peeters te overtuigen. Federaal minister van Telecom Philippe De Backer besliste uiteindelijk om de kelk aan zich voorbij te laten gaan en koos voor de privésector. De keuze viel dan maar op Christian Leysen, een oudgediende van de partij en ondernemer uit Antwerpen.

“Lijsttrekker worden in de grootste en felst gemediatiseerde kieskring van het land is natuurlijk iets anders dan in de schaduw van Verhofstadt op de Europese lijst staan”, zegt politicoloog Carl Devos (UGent). “Van de nieuwe namen wordt niet verwacht dat ze in de vuurlinie gaan staan, dat doet Verhofstadt wel.”

En stel dat het lukt om Gescinska en Wesenbeek in het Europees Parlement te krijgen, dan is het nog altijd een dubbeltje op zijn kant of ze daar wel kunnen aarden. Voor elke geslaagde overstap heb je er een stuk of tien die geen kiezel verlegd hebben. “Al is het Open VLD daar in eerste instantie niet om te doen”, zegt Devos. “Beide dames hebben een profiel dat naadloos aansluit bij de partij. En ze brengen – zeker in het begin – de nodige aandacht met zich mee.”

“Een vrouw met een missie”

De liberalen hebben alvast nog niet genoeg van hun vers bloed. De derde plek van de Vlaams-Brabantse Kamerlijst is voorlopig nog blanco. Partijvoorzitter Gwendolyn Rutten en lijsttrekker Maggie De Block hebben al een naam, maar houden hun kaarten voorlopig dicht bij de borst. Om te voorkomen dat iemand zijn mond voorbijpraat, weten de anderen zelfs niet om wie het gaat. “Een bom” en “een vrouw met een missie” was het enige wat ze te horen kregen. Dat wit konijn toveren Rutten en De Block later deze week uit de hoge hoed.