Lynn Wesenbeek: “Ik ga op eigen kracht moeten vliegen”

“Als ik ergens voor ga, dan gaat het dak eraf”, zegt kersvers Europees lijstduwer Lynn Wesenbeek (56). Maar dat het geen gemakkelijke keuze was om de oversteek te maken, steekt ze niet onder stoelen of banken. Een maand lang heeft ze erover zitten twijfelen voordat ze de knoop doorhakte.

Sinds november had ze een nieuwe vaste stek gevonden als anker bij Kanaal Z, daar moet ze nu al afscheid nemen. Ze ruilt haar job voor een onzeker bestaan, want vanop de lijstduwersplaats is het Europees Parlement allesbehalve een zekerheid. “Ik ga op eigen kracht moeten vliegen”, zegt ze. "Maar dat was ook een bewuste keuze. Ik wilde niet de zoveelste bekende naam zijn die iedereen die zich al lang voor de partij inzet, voorbijsteekt. Maar soms moet je springen.”

Het is wel de ambitie om in het parlement te raken. “Europa staat op een kantelmoment. China, de ontwikkelingen in de VS, de opkomst van anti-Europese partijen… Dit gaat over onze toekomst. Inhoud is iets wat mij drijft. Ik wil de Europese thema’s doorgronden en dan vertalen naar het brede publiek.”

Dan kan wat naambekendheid wel helpen. En dat heeft ze als voormalig VTM-boegbeeld bij de vleet. (agy)