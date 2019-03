Alicja Gescinska: “Ik word geen politica, ik blijf denker”

Dat filosofe Alicja Gescinska (37) nu op de derde plaats op de Europese lijst van Open VLD staat, maakt van haar nog geen politica. “Politiek is te belangrijk om over te laten aan de politici”, zegt ze. “In het Europa dat ik voor ogen heb, zetelen ook filosofen en kunstenaars in het parlement.”

Open VLD-lijsttrekker Guy Verhofstadt heeft haar overtuigd. “Hij zei me: Ik wil een onafhankelijk denker naast me. Ik ben daar ontzettend enthousiast over. Hij heeft me niet gevraagd om trouw te zweren aan de partij. Hij heeft me zelfs niet gevraagd of ik op Open VLD stem. Ik weet niet of een andere partij dat zo zou hebben gedaan. Guy is een volbloed liberaal.”

Als ze verkozen wordt, dan is Gescinska wel van zin om zich honderd procent te smijten. Dat moet ook, vindt ze, want Europa wordt bedreigd door de opmars van populisten à la Orban en rechtse partijen die de Europese Unie liever kwijt dan rijk zijn. “Guy heeft een plan klaar om samen met Macron Europa te vernieuwen. Hij kent mijn werk. Ik heb veel over Europa geschreven, ik heb in Amerika gedoceerd over de Europese Unie. Dat werk wil ik nu verderzetten in het parlement.”(agy)