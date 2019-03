Levenslang voor Nemmouche, 15 jaar voor Bendrer

Levenslang voor ­Mehdi Nemmouche (foto) plus vijftien jaar terbeschikkingstelling, vijftien jaar voor zijn mededader Nacer ­Bendrer plus vijf jaar ­terbeschikkingstelling. Na een verrassend ­lange deliberatie heeft de assisenjury in het proces van de terroristische moord in het Joods Museum gisteren pas rond middernacht de straffen uitgesproken. Die lagen volledig in de lijn van wat het ­federaal parket gevraagd had. Tot wanhoop van Nacer Bendrer, maar Nemmouche gaf geen krimp.

Het federaal parket had zelf de deur op een kier gezet om Bendrer een iets mildere straf te geven dan Nemmouche. Want hij was zelf niet aanwezig bij de moorden. “Maar toch ook met een minimum van dertig jaar”, benadrukte het ­parket. “Want zonder zijn hulp zou Nemmouche meer moeite hebben gehad om zijn terroristische plannen ten uitvoer te brengen.”

Voor Nemmouche kon er volgens de aanklager geen sprake zijn van een verzachtende omstandigheid. Alleen de zwaarste straf, levenslang, kon van toepassing zijn, eiste Yves Moreau. En die kreeg Nemmouche dan ook. (yb)