Vechtpartij voor poppetjes bij Lidl

“Er was zaterdag wat duw- en trekwerk in ­enkele van onze Lidl-filialen”, stelt een woordvoerster van de warenhuisketen. Dat geduw onder klanten kwam door het succes van de Stikeez-actie, waarbij je poppetjes in de vorm van een kip of een radijs kan verzamelen. De poppetjes zijn er voldoende. Het probleem zit hem bij de verzamelmappen in de vorm van een koelkast, waarin je Paul de Peper of Walter de Walnoot kan opbergen. Omdat die uitgeput raakten, ­leverde Lidl zaterdag nieuwe exemplaren in de winkels. Dat bleken er weer onvoldoende.

“Mensen duwden ­elkaar gewoon om”, zegt Cinzia Sarpato, die in Genk ging winkelen. Ook in Oostende werd gevochten. Lidl belooft dat je ook via de website de mapjes zal kunnen bestellen.(kosn)