Lot neurochirurg ligt in handen van 6 mannen en 6 vrouwen

In Leuven is het assisenproces van start gegaan rond Mehrnaz Didgar (51). De neurochirurg van het UZ Leuven staat terecht voor de moord op haar veertienjarige dochter Eline Pans. De tiener kwam in de zomer van 2017 om het leven door verstikking. Volgens de moeder omdat het meisje kampte met zwartgallige gedachten en dood wou. Ze kreeg ook kalmeerpillen toegediend door de chirurg, die de moord nog voor haar eerste politieverhoor aan haar ex bekende. Uit honderd kandidaat-juryleden werden zes mannen en zes vrouwen gekozen. Elf personen werden gewraakt. Op de eerste rij volgde een geëmotioneerde vader van Eline de debatten. Donderdag herneemt het proces, met het voorlezen van de akte van inbeschuldigingstelling en het verhoor van de chirurg. Het proces duurt tot eind volgende week. (phu)