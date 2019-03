Honderden festivalgangers geëvacueerd door sneeuwstorm

Door de zware sneeuwval en felle wind werd rond 13 uur besloten om de skiliften in Alpe d’Huez te sluiten. De festivalgangers van Tomorrowland Winter, de wintereditie van het dancefestival, kregen daarop een melding op hun gsm. “De ervaren skiërs werden aangemaand rustig naar beneden te skiën”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. “Maar wie zonder ski’s naar boven was gegaan om te feesten in een van de berghutten, kon niet meer op eigen houtje naar beneden. Daarom zijn we ze in groepen van ongeveer 20 personen gaan ophalen met snowcats.” Het ging in totaal om zo’n 300 bezoekers, medewerkers en artiesten die geen ski’s hadden meegenomen.

Zo ook festivalganger Pieter Maesschalk, hij is met enkele vrienden al sinds zaterdag op het festival. “Wij zaten in Folie Douce, één van de locaties boven, toen het weer plots echt slecht werd. Zelf naar beneden skiën ging niet meer en de liften waren stil gelegd. Levensgevaarlijk is veel gezegd maar het weer was toch wel echt slecht”, klinkt het. Maesschalk benadrukt wel dat de organisatie goed gereageerd heeft. “Voor zover wij weten is iedereen tijdig en goed geëvacueerd. Zelf hebben we maar een uurtje vast gezeten. De festiviteiten zetten we nu verder in het dorp beneden.”

Ook DJ Nico Morano moest in allerijl geëvacueerd worden vanop een andere plek. “Wij wilden met een collega DJ meegaan naar een van de uiterste stages. En eigenlijk voelden we al in de helft dat het toch echt heel vies begon te worden. Enkele stages waren al gesloten. Eens aangekomen duurde het niet lang of we kregen van de bar te horen dat we binnen de 30 minuten allemaal buiten moesten zijn”, vertelt Morano op locatie. “Ik heb voor het eerst ooit een lift naar beneden moeten nemen. Ik ben dol op sneeuw maar deze blizzard is toch wel heel fel. Maar de organisatie heeft heel goed gereageerd, de hele evacuatie is zeer vlot verlopen.”

“Het skidomein geeft ons advies en wij vertrouwen op hun expertise”, zegt Debby Wilmsen nog. “Dinsdag wordt er prachtig weer voorspeld, maar we houden de situatie nauwlettend in de gaten.” Het eigenlijke festival vindt plaats in het dorp van het skioord en biedt voldoende overdekte locaties voor het geval het bij momenten buiten te koud of te guur zou worden.

In totaal verwacht het dancefestival zo’n 25.000 bezoekers voor deze wintereditie.

