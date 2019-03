Tovert May nog iets uit haar hoed?

Als niets meer helpt, dan is er nog altijd de Bijbel. Aan de vooravond van de cruciale Brexit-stemming moest de Britse premier acte de présence geven in Westminster Abbey. Daar werd de Commonwealth Day gevierd, het jaarlijkse feest van het Britse Gemenebest. Theresa May las er een tekst voor uit Korinthiërs, over – o ironie – het belang van solidariteit en samenwerking.

Alles gooide ze gisteren nog in de strijd om haar Brexit-deal te redden. Na de viering ging het in ijltempo naar Straatsburg voor ultiem overleg met Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier. Dat was gisteravond laat nog aan de gang. “Of ze bereikt de ultieme doorbraak, of dit is het ­begin van het einde van May”, was de laconieke inschatting van een Europese diplomaat.

In Europa worden cruciale ­onderhandelingen op het laatste moment beslecht, maar niemand zag in welke oplossing May nog uit haar hoed kon toveren voor het probleem van de Ierse backstop. In januari werd de scheidingsdeal die ze vorig jaar met Europa had gesloten – en die een ordelijke Brexit garandeert – massaal verworpen. De harde Brexiteers in haar partij en de Noord-Ierse protestanten van de DUP die haar gedoogsteun geven, struikelden vooral over die noodoplossing (backstop) die is voorzien om de Ierse grens onder alle omstandigheden open te houden.

In het akkoord staat dat, in afwachting van een handelsakkoord met de EU, het Verenigd Koninkrijk in de Europese douane-unie blijft. Op die manier moeten er geen controles komen aan de (Noord)-Ierse grens. Maar het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat de Britten permanent in die douane-unie blijven. Dat idee is de ultieme nachtmerrie van de harde Brexiteers, want het belet Londen handelsakkoorden te sluiten met andere landen.

Daarom eiste het Lagerhuis dat May opnieuw naar Brussel ging om in het akkoord een einddatum te krijgen voor die backstop. Maar de Britse premier reed zich ook in die onderhandelingen hopeloos vast. Europa wilde haar best een eind tegemoetkomen, maar aan het scheidingsakkoord werd niet getornd. Hoogstens wilde Brussel een soort van juridisch bijvoegsel leveren waarin plechtig wordt beloofd dat het niet de bedoeling is het Verenigd Koninkrijk permanent gevangen te houden in de douane-unie.

Ei van Columbus

Gisteren raakte bekend dat een oplossing die Europa had gesuggereerd en die May zag zitten, ­zaterdag was afgeschoten door haar regering. Echt verrassend was dat niet. Maandenlang al breken onderhandelaars aan beide zijden van de tafel hun hoofd over een oplossing die iedereen tevreden kan stellen. Maar dat ei van Columbus werd niet gevonden.

Toch flakkerde gisteren in de vooravond de hoop op dat May en de Europese onderhandelaars iets hadden gevonden dat de harde Brexiteers zou kunnen overtuigen. Als de deal vandaag ­– tegen alle verwachtingen in – alsnog goed­gekeurd wordt, is een belangrijke horde genomen. Maar omdat in de Brexit-chaos niets zeker is, kan het Lagerhuis May net zo goed terug naar af sturen. In dat geval is de kans groot dat het leidt tot een uitstel van de Brexit.

Juridisch drijfzand

Maar zal Europa daarmee instemmen? De 27 lidstaten moeten daar unaniem mee akkoord gaan. In principe wil niemand een harde Brexit, en dus lijkt dat uitstel er wel te komen. Maar veel animo is er niet voor. De Europese Unie dreigt in juridisch drijfzand terecht te komen als de Britten na 1 juli nog deel uitmaken van de club. Op 2 juli wordt het nieuwe Europees Parlement geïnstalleerd. Dat zal zonder Britse parlementsleden zijn, want tot nader order organiseert Londen geen Europese verkiezingen. Maar een lid van de Unie die geen vertegenwoordigers heeft in het parlement, is voer voor klachten bij het Europees Hof van Justitie en die wil niemand.

Het lijkt bijna onmogelijk, maar de chaos dreigt dus nóg groter te worden.