Londen kondigt doorbraak aan in onderhandelingen met EU over Brexit

De Britse regering heeft naar eigen zeggen een doorbraak bereikt in de onderhandelingen met de Europese Unie over de Brexit. “Premier Theresa May heeft vanavond in Straatsburg juridisch bindende wijzigingen bekomen die het uittredingsakkoord versterken en verbeteren”, verklaarde de Britse vicepremier David Lidington maandagavond voor het parlement.

Lidington beloofde de Britse parlementsleden om hen twee documenten voor te leggen en riep hen op om voor het ontwerpakkoord te stemmen wanneer het dinsdag aan hen wordt gepresenteerd.

Hij benadrukte dat de gesprekken tussen May en de Europese leiders in Straatsburg intussen worden voortgezet.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker bevestigde het nieuws en waarschuwde tegelijk dat er geen derde herkansing komt, “geen nieuwe interpretaties van de interpretatie (over de backstop, nvdr.) indien de stemming morgen/dinsdag mislukt”. “Het is deze deal ofwel mogelijk helemaal geen Brexit”, luidde het tijdens een briefing samen met May. Juncker zei voorts dat de Ierse premier al groen licht zou hebben gegeven voor de gevonden garanties. Ook May bevestigde dat er een compromis werd bereikt dat “verduidelijkingen en wettelijke garanties biedt”.