Verschillende tramlijnen MIVB niet bediend door spontane staking

Enkele tramlijnen van de Brusselse MIVB worden dinsdagochtend niet bediend door een spontane staking van het personeel. Dat meldt de vervoersmaatschappij op zijn website. De trams 9, 19, 51, 81, 82 en 97 rijden niet. Op tramlijnen 4 en 92 rijden er minder trams dan normaal.

Vrijdag is een man neergestoken in het station Lemonnier, zo maakte het Brusselse parket maandagavond bekend. “Vanochtend vonden sommige personeelsleden dat dit station gevaarlijk is”, zegt een MIVB-woordvoerster. Er is een vergadering bezig over de kwestie.