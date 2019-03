Explosie Antwerpse Paardenmarkt: parket wil huurder van pand voor de rechtbank brengen voor onopzettelijke doding en brandstichting

Antwerpen - Het parket van Antwerpen wil een 50-jarige man uit Sint-Niklaas, die het pand aan de Paardenmarkt huurde waar zich begin vorig jaar een ontploffing voordeed, voor de rechtbank brengen voor onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen en onopzettelijke brandstichting. De raadkamer gaat zich woensdag over het dossier buigen, meldt het parket in een persmededeling.

Bij de ontploffing op 15 januari 2018 werden drie huizen op de Paardenmarkt volledig verwoest. Twee mannen van 26 en 39 jaar lieten die avond het leven, 27 bewoners raakten gewond en de materiële schade was enorm.

De aangestelde branddeskundige besloot dat het om een gasexplosie ging op de eerste verdieping van pand nummer 101. Daar had gas zich kunnen opstapelen, nadat er in de kelder een oude gasmeter was opengedraaid en gas zich via een oude gasbuis had verplaatst. De gasexplosie is dan vermoedelijk ontstaan door het aansteken van een sigaret of een kaars.

De 50-jarige man uit Sint-Niklaas huurde Paardenmarkt 101 en had de studio’s op de eerste en tweede verdieping verder onderverhuurd. “Enkele maanden voor de explosie had er zich al een gaslek voorgedaan. De huurder was daarvan op de hoogte, maar hij zou er onvoldoende gevolg aan hebben gegeven. Een degelijke en professionele herstelling van de gasbuis zou het drama kunnen hebben voorkomen”, zegt het parket.